Nove animais são adotados durante a “Rua de Compras”, em Volta Redonda

Volta Redonda – Nove animais, seis gatos e três cães, ganharam um novo lar no último sábado (12), em Volta Redonda. Eles foram adotados no espaço de adoção “Família Animal”, da Prefeitura do município, durante o projeto “Rua de Compras”, realizado no bairro Aterrado.

Os adotantes tiveram que apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e também assinaram um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre a saúde e o bem-estar do animal.

“Quando um animalzinho é presenteado com uma família ficamos muito alegres, pois o abandono, além de ser crime, é um ato cruel. Com o espaço de adoção da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), destacamos a importância de adotar e não comprar um cão ou gato”, disse a chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda (SMPDA), Ana Andrade.

O secretário da SMPDA, Paulinho AP, acompanhou o espaço de adoção e reforçou as ações que a Pasta vem realizando desde o início do ano.

“O nosso compromisso é com a causa animal. Estamos fortalecendo parcerias à rede de proteção no município com as protetoras independentes e ONGs (Organizações Não Governamentais) para atuarmos juntos pelos animais de Volta Redonda”, afirmou o secretário.

Denúncia de maus-tratos

As denúncias de maus-tratos a animais devem ser feitas pelo número 156 – CAU (Central de Atendimento Único) da prefeitura. A Lei Municipal 4.924/13 prevê a proteção e o bem-estar de animais domésticos em Volta Redonda, com respaldo da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

É importante, no ato da denúncia, informar o endereço completo, ponto de referência e, se possível, informações sobre o animal – como cor e raça, por exemplo.