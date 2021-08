Novo mutirão de raio-X será realizado em Resende neste sábado

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 11:34 horas

Objetivo da ação é zerar filas do município na Santa Casa

Resende- A Santa Casa de Misericórdia de Resende será palco de mais um mutirão de raio-X, que será realizado neste sábado, dia 7 de agosto, entre o horário das 8h e 14h pela Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a secretaria de saúde, o objetivo da mobilização deste sábado é zerar a fila de exames de raio-X do município, visando estabelecer atendimentos mais imediatos. E para este novo mutirão, foram agendados 36 pacientes, que farão 74 exames.

No último mutirão realizado no dia 24 de julho, foram feitos 74 exames, sendo atendidos 36 pacientes. Já no dia 31 de julho, a ação na Nova Santa Casa contabilizou 65 exames confeccionados, no total de 35 pacientes.

Entre os procedimentos mais comuns nestes mutirões, podem ser citados: tórax; coluna lombar; coluna cervical; joelho; mão; pé/calcâneo; quadril; e ombro.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, explicou que o atendimento ocorre pelo SUS (Sistema Único de Saúde), beneficiando os moradores da cidade em diagnósticos precisos e tratamentos mais adequados.

— Os exames são encaminhados pelos atendimentos provenientes dos postos de saúde, por meio do SUS, e marcados pela Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura possui um convênio com a Santa Casa, que viabiliza a execução dos serviços. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a demanda aumentou e, por isso, estamos nos mobilizando para zerar a fila de raio-X do município. Desde o início da atual gestão em 2017, a Prefeitura realizou uma verdadeira transformação na Santa Casa, com reformas na estrutura física e melhorias desde a aquisição de equipamentos de alta tecnologia até a troca do enxoval. A Santa Casa já realizou mutirões de exames de endoscopia, eletrocardiograma, histeroscopia, tomografia computadorizada com sedação e ultrassonografia na atual gestão. A unidade também promoveu mutirões para procedimentos cirúrgicos de colecistectomia, ou seja, retirada da vesícula biliar, e hérnia. Este ano, a Nova Santa Casa deu início ao ciclo de mutirões de cirurgias plásticas reparadoras – reforça.

Vale lembrar que, em junho de 2020, a Santa Casa recebeu dois aparelhos de radiologia para reforçar a estrutura: o tomógrafo “Somatom go.Now”, considerado o mais moderno da região no quesito de diagnóstico de imagens, aparelho de baixa dose de radiação; e o raio-X “Multix B”. Ainda em agosto do ano passado, a unidade adquiriu uma bomba injetora para procedimentos de tomografia computadorizada por contraste. Este equipamento com tecnologia avançada otimizou a qualidade dos exames radiológicos feitos na unidade, bem como a possibilidade de leitura dinâmica, em tempo real, pelos profissionais.

Ainda em 2020, a Nova Santa Casa também ganhou novo maquinário de eletrocardiografia, cardioversor e aspirador portátil, que agregaram mais qualidade e precisão no serviço prestado na unidade.

Este ano, a unidade recebeu uma nova usina de gases medicinais, com fornecimento de ar comprimido e vácuo.

Ostros avanços

Entre os progressos estruturais e melhorias para um atendimento de qualidade à população estão: recuperação da fachada; retorno das cirurgias por videolaparoscopia e oftalmológicas; farmácia 24h, que ganhou maior espaço; reforma dos banheiros, enfermarias, corredores, cozinha, refeitório e lavanderia; aquisição de novos leitos, colchões, poltronas, macas e equipamentos; ampliação do Centro de Material Esterelizado (CME) e do ambulatório do SUS; aumento no número de cirurgias eletivas; licença de funcionamento após 20 anos; R$ 1,5 milhão de dívidas pagas; construção de banheiros para acompanhantes; reestruturação da lavanderia com novos equipamentos; criação de novas vagas de estacionamento; revitalização da capela; novo laboratório; recepção reformada; troca de piso e novo mobiliário; troca da rede de esgotos; instalação da nova subestação de energia; viabilização do exame do sono; criação da Clínica Oftalmológica; implantação do tratamento de varizes por espuma; reestruturação fiscal e previdenciária, possibilitando a emissão de certidões negativas; pagamento da dívida trabalhista (judicial e extrajudicial) de aproximadamente R$ 520 mil; e ecocardiograma com estresse.

O centro cirúrgico ainda passou por um processo de modernização. Já a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de quatro leitos foi ampliada para seis, com o serviço de hemodiálise para pacientes internados.