Novo prédio do Cras Freitas Soares já está em atividade

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 18:27 horas

Porto Real – Os atendimentos à população no novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Porto Real, localizado na Avenida das Indústrias no bairro Freitas Soares, já começaram. A unidade foi recém construída e tem uma estrutura composta por recepção, sala de atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), sala multiuso, 2 salas de atendimentos técnicos, uma sala de coordenação, banheiros com acessibilidade e almoxarifado.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, o novo prédio receberá a equipe que trabalhava no Cras Fátima e a previsão é que cerca de 3 mil famílias sejam atendidas no local. “Estamos felizes em poder inaugurar esta unidade, onde podemos ampliar os serviços de Assistência Social no município, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade”, destacou Valéria Sá, secretária de Assistência Social.

Já o coordenador da unidade, Jackson Alves, explica que o Cras é um local público e localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social. “Nosso intuito é ser uma a porta de entrada, onde os munícipes possam ter o acesso às políticas públicas, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); CadÚnico; atendimento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos”, disse Jackson, explicando que o novo número de atendimento do Cras Freitas Soares, tanto para ligações quanto WhatsApp, é o (24) 99848-7572.

O prefeito Alexandre Serfiotis, também celebrou o início das atividades no local e reforçou que com a mudança da estrutura, o Cras ficará mais centralizado e terá uma localização melhor para os bairros Fátima, Freitas Soares, Jardim das Acácias e São José. Alexandre Serfiotis ainda analisou as ações de Assistência Social no município e destacou os avanços conquistados a partir da nova unidade.

– Além desta Unidade, o município conta com o Cras Novo Horizonte, que recentemente passou por melhorias de infraestrutura. Nosso objetivo é ter prédios físicos de excelência que possam prestar sempre o melhor atendimento. Por último, é importante esclarecer que no prédio antigo do Cras Fátima será aberta a Casa do Trabalhador, que funcionará como uma extensão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – explicou o prefeito Alexandre Serfiotis.

A inauguração simbólica do Cras Freitas Soares aconteceria nesta terça-feira, dia 30, porém, devido à chuva prevista para o dia, uma nova data será marcada o mais breve possível.