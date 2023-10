Novos equipamentos da Policlínica da Mulher de Volta Redonda começam a funcionar na próxima semana

Volta Redonda – Os novos equipamentos da Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, começam a funcionar na próxima segunda-feira (16). A unidade, que passou por reforma geral e recebeu investimento de R$ 1,75 milhão – dividido em R$ 1,1 milhão em infraestrutura nas áreas interna e externa, e R$ 650 mil na renovação de todos os equipamentos e mobiliários –, é referência para gestantes de alto risco e no diagnóstico do câncer de colo do útero e de mama. O imóvel foi totalmente reformado e modernizado por meio de programas do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda.

A unidade recebeu três colposcópios de última geração, que servirão para fazer diagnóstico de lesão pré-neuplásicas e neuplásicas de colo do útero. São três salas equipadas com os colposcópios, que é um tipo de microscópio que permite ao médico analisar o colo do útero, vagina e vulva da mulher de forma ampliada e detalhada.

O espaço ganhou também um novo equipamento moderno de ultrassonografia, de última geração, com capacidade para fazer exames de ultrassom obstétrica e de mama, doppler fetal, morfológica e ecocardiograma fetal. Esse novo aparelho de ultrassonografia tem capacidade de gerar imagens em 4D, que possibilita a reprodução da imagem tridimensional do feto – algo inédito pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A mãe e o pai poderão tirar foto ao lado da imagem do bebê e levar de recordação.

A nova unidade recebeu ainda eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carrinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento. Além disso, também foi implantado na unidade o Prontuário Eletrônico e um novo sistema de chamada para facilitar o atendimento das usuárias na rede pública.

Atendimento

Hoje a Policlínica da Mulher conta com mesas ginecológicas motorizadas, que trazem mais conforto e segurança para as pacientes. Além dos novos procedimentos – que antes eram realizados no Centro de Imagem, e agora ficarão concentrados na Policlínica da Mulher–, o número de exames ofertados também será ampliado. Serão oferecidos mais 100 exames de mama por mês, 44 de ecocardiograma fetal, 40 morfológicas, 120 doppler obstétricos e 120 obstétricas.

As pacientes do pré-natal de alto risco estão recebendo todo o suporte necessário que a gestante necessita, com médicos: endocrinologista, cardiologista, nutricionista, assistente social e enfermeiro, além de ginecologistas responsáveis pelo atendimento ao climatério, e tratamento de doenças metabólicas. Tudo isso em um espaço acolhedor e com tecnologia avançada para as mulheres de Volta Redonda.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressalta que o novo espaço está oferecendo assistência com mais qualidade, acolhimento e humanização às mulheres no sistema público de saúde de Volta Redonda.

“As nossas mulheres contam com um local confortável e acolhedor para receber o atendimento, oferecendo recursos vistos anteriormente somente na rede particular, como por exemplo o novo aparelho com capacidade de gerar imagens em 4D, que permite reproduzir a imagem tridimensional do feto. Além da reprodução da imagem, o novo ultrassom permite à equipe médica decisões clínicas precisas, com base em alta qualidade de imagem e ampla variedade de aplicações de saúde da mulher”, disse a secretária.