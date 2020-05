Acidentes domésticos envolvendo crianças e idosos aumentaram durante quarentena

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 11:27 horas

Sul Fluminense e Brasília – Levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que os acidentes envolvendo crianças e aumentaram 25% durante a quarentena provocada pela pandemia de Covid-19. A entidade reforça ainda a importância de redobrar cuidados com idosos, que também fazem parte do grupo vulnerável

A especialista em administração condominial, Vanisi Ferreira, ressaltou os principais cuidados para evitar acidentes domésticos. “Crianças e animais de estimação estão mais suscetíveis a sofrem acidentes dentro de casa. Por isso, as principais dicas valem para ambos os grupos. É importante instalar telas de proteção nas janelas de apartamentos para evitar quedas, manter materiais de limpeza e substâncias tóxicas bem guardados, em locais altos, estar sempre de olho o que as crianças e animais estão fazendo, manter fora do seu alcance objetos cortantes ou perfurantes e objetos muito pequenos, que possam ser engolidos”, afirmou.

Segundo Vanisi Ferreira, os adultos, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção e também devem tomar cuidados. “É importante estimular os idosos a se manterem ativos, mas é fundamental tomar certos cuidados para evitar acidentes. Assim como com as crianças, a proteção de janelas e varandas também é importante para os idosos. Outras dicas fundamentais são: não deixar o chão molhado após a limpeza, retirar tapetes ou itens de decoração que possam provocar quedas ou dificuldade de locomoção, redobrar a atenção ao cozinhar. Os mais jovens também devem ter atenção redobrada a realizar atividades como limpeza de janelas, subir em escadas, manusear ferramentas como martelos e furadeiras”, destacou.

A representante comercial Josieni do Nascimento está cumprindo o isolamento social com os seus filhos Vitor Hugo, de sete anos, e Maria Vitória, de apenas cinco meses. A moradora do bairro Vila Maria, em Barra Mansa, contou também sobre os cuidados com a sua mãe, Josefa do Nascimento, 73 anos, que é sua vizinha.

“Para quem tem criança de colo, é mais difícil ficar de olho no que as crianças maiores estão fazendo. Aqui em casa, os itens de maior atenção são o fogão e os objetos cortantes. Estou sempre orientando a minha mãe, que está cumprindo o isolamento social na sua casa, que fica no andar de cima, para tomar todos os cuidados ao cozinhar ou limpar a casa. Evitar acidentes também ajuda a não sobrecarregar o sistema de saúde, além de evitar o contato com um ambiente de alto índice de proliferação do Coronavírus, como hospitais”, comentou.