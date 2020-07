Nuvem de fumaça provoca colisão entre cinco veículos na Rodovia do Contorno

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 09:02 horas

Volta Redonda – A intensa fumaça provocada por um incêndio em uma vegetação próxima a Rodovia do Contorno, provocou um acidente envolvendo cinco veículos, na tarde desta sexta-feira, 24. A pista ficou tomada pela nuvem de fumaça, que dificultou a visibilidade dos motoristas, resultando na colisão entre três carros, um caminhão e uma moto. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Guarda Municipal não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. A rodovia foi interditada parcialmente para a retirada dos veículo e o trânsito fluiu lentamente no trecho. As queimadas são comuns nesta época do ano devido ao clima seco. Ambientalistas alertam para os danos ao meio ambiente e os riscos de acidentes provocados por fogo em vegetação. As queimadas são proibidas por lei.