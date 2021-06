Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 20:08 horas

Barra Mansa – Um assunto que ganhou notoriedade, recentemente, é o motivo da mais nova campanha lançada pela Comissão OAB Mulher (Ordem dos Advogados do Brasil), de Barra Mansa. Em maio comemora-se o mês da Conscientização e do Combate a pobreza Menstrual e, com base nisso, a OAB está com a campanha de acesso e democratização ao kit higiênico às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Conforme enfatiza a presidente da comissão, a advogada Cleicione Nascimento Silva, iniciativas como essa visam não somente combater a pobreza menstrual, mas também lutar pela dignidade do público feminino.

Ela ressalta que itens que substituem o absorvente podem ser prejudiciais à saúde feminina, no entanto, que apesar dos riscos, muitas mulheres ainda usam métodos alternativos por não terem acesso a produtos essenciais para sua higiene.

– É uma triste realidade que atinge milhares de mulheres brasileiras. Pensando nisso , a Comissão da OAB Mulher de Barra Mansa deu início a uma campanha de arrecadação de kits higiênicos para serem doados às mulheres em condições de vulnerabilidade, mulheres encarcerada e também mulheres em situações de rua – explicou a presidente, ao informar que as doações podem ser feitas na sede da OAB/BM e, em breve, no supermercado Bramil.

Para compor o kit higiênico, Cleicione ressalta que as doações podem ser de absorvente, pasta de dente, desodorante, escova de dente e sabonete.

Impacto financeiro

No Brasil estima-se que 23% das meninas entre 15 a 17 anos não tem condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. Um estudo revela que absorventes não são considerados produtos supérfluos no Brasil, e tributados como tal, o que aumenta consideravelmente o custo de fabricação e consequentemente o preço final.

De acordo com a advogada, por essa razão a campainha tem como objetivo principal, a arrecadação de absorventes.

– Muitas frentes feministas já tomam essa campanha como ideal, porque hoje a sociedade civil está fazendo campanha em relação aos kits, principalmente o absorvente, para que haja diminuição no tribute desse produto. Para que possa ser distribuído pelo governo, pela estado e município, às mulheres carentes. É uma iniciativa que tem sido abraçada por muitas instituições – finalizou a presidente.