OAB-VR inaugura espaço com brinquedoteca e fraldário no Fórum - Diário do Vale

Volta Redonda – A presidente da OAB de Volta Redonda, advogada Carolina Patitucci, inaugurou na quarta-feira (8), no Fórum, o primeiro espaço destinado às mães lactantes e crianças, em uma sala da OAB, no Estado do Rio de Janeiro.

A advogada Glória de Oliveira Silva recebeu o nome do espaço, mãe da atual conselheira, Liege de Oliveira.

A instalação do novo espaço é uma tendencia em todo o país, pois trata-se do cumprimento de uma lei federal que prega estrutura às advogadas lactantes, ou mesmo aquelas com filhos pequenos. “Essa é mais uma conquista para advocacia voltarredondense, cumprindo assim as prerrogativas elencadas no artigo 7°A do Estatuto da Advocacia”, disse Patitucci.

O espaço infantil, em si não é uma novidade para a classe de Volta Redonda. No 1º semestre, já havia sido inaugurada na instituição também um espaço kids, no espaço da sede, no bairro Jardim Paraíba, que recebeu o nome da advogada, Adriana Dias Oliveira Souza, falecida em 2021 em decorrência da COVID.

Estiveram presentes ao evento, a presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (Caarj), acompanhada de Fernanda Mata, diretora de convênios, que realizaram a doação de uma cadeira de amamentação para novo espaço.