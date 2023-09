OAB-VR inaugura sala na Justiça do Trabalho em Volta Redonda

Volta Redonda – A OAB de Volta Redonda inaugurou nesta sexta-feira (1º) a sala da advocacia no fórum trabalhista. O espaço tem o nome do advogado Heraldo Pereira Daer, homenageado pela OAB. A cerimônia de inauguração da sala reuniu representantes da Ordem e advogados e advogadas locais.

Para facilitar a rotina da advocacia trabalhista, três computadores com acesso à internet foram instalados num ambiente climatizado, com máquina de café. O atendimento da sala da OAB segue o mesmo horário de funcionamento da unidade judiciária: de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h30.

A presidente da Subseção de Volta Redonda, Carolina Patitucci, acredita que o espaço simboliza e reafirma o valor da advocacia para a manutenção da Justiça trabalhista. “As salas da Ordem nos tribunais facilitam o cotidiano profissional de advogados e advogadas. Homenagear Heraldo Daer, que tanto nos honrou enquanto advogado em toda sua carreira, engrandece a advocacia fluminense. E ter a presença de todos aqui destaca, ainda mais, a importância da advocacia de Volta Redonda para o desenvolvimento da Justiça em todo o Estado”, disse.

Na inauguração, a OAB estadual esteve representada pelo secretário-geral, Álvaro Quintão; pela secretária-adjunta e presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas (Acat), Mônica Alexandre Santos; e pelo tesoureiro, Marcello Oliveira. Os diretores da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (Caarj), o vice-presidente, Luiz Carlos Varanda; o secretário-geral, Mauro Pereira; e o tesoureiro Fred Mendes, também participaram. Além deles, presidentes de subseção do Sul Fluminense compareceram ao encontro.

A juíza titular e o juiz substituto da 2ª Vara do Trabalho do município, Monique da Silva Caldeira Kozlowski de Paula e Thiago Rabelo da Costa, o ex-presidente da Subseção de Volta Redonda, Cesar Macedo; a presidente da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas (Afat), Cristina Targino, o presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB/Volta Redonda, Bruno Lopes, o presidente da OAB de Barra Mansa, Aloízio Perez e demais advogados e advogadas da região também marcaram presença na inauguração.