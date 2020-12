OAB-VR prepara campanha de vacinação contra gripe no próximo dia 10

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 18:32 horas

Volta Redonda – No próximo dia 10, das 10h às 16h, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Volta Redonda vai realizar mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Neste ano, a imunização, que será oferecida para os advogados, seus dependentes e os estagiários da área.

– Nossa expectativa é vacinar em torno de 300 advogados, além de seus familiares. Vamos estar a disposição durante todo o período para imunizar todos e contribuir para a saúde de dos associados e da sociedade – afirmou o presidente da OAB Volta Redonda – 5ª Subseção, Rodrygo Monteiro.

Como parte das medidas de distanciamento e prevenção à Covid-19, a vacinação deste ano acontecerá de forma drive-thru na sede da OAB, no bairro Jardim Paraíba.

– Iremos montar uma estrutura para atender todos, inclusive aqueles que não tiverem carro. Teremos uma tenda exclusiva para recebê-los. Não realizaremos distribuição de senhas, vamos atender todos os interessados. Esperamos contribuir para a imunização muitas pessoas e a meta é atingir um número maior do que o das últimas campanhas – ressaltou.

Ainda segundo o presidente, a atendimento ocorrerá somente neste dia 10..

– É uma ação recorrente que a OAB realiza, inicialmente só vamos atender neste dia 10. Estamos no início da gestão, estamos organizando nosso cronograma e em breve teremos outras campanhas e eventos – explicou.

O presidente da OAB destacou que a campanha acontece com o apoio da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (CAARJ).

– Estivemos reunidos com o presidente da CAARJ, Ricardo Meneses, que se colocou a disposição para contribuir conosco e afirmou que está de portas abertas para ajudar no que for preciso. Estamos em contato para trazer outras campanhas para a cidade, entre elas a campanha de natal, mas ainda precisamos aguardar– finalizou.

Serviço:

A vacinação contra a gripe, organizada pela OAB-VR e com o apoio da CAARJ, acontece no próximo dia 10, das 10h às 16h, em esquema drive thru na sede da AOB-VR, localizada na Rua 535, nº323, Jardim Paraíba. Advogados, seus dependentes e estagiários serão atendidos mesmo que não estando de carro, uma tenda será montada especialmente para este caso.