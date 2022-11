OAB-VR promove ‘Espaço de Adoção’

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 16:56 horas

Volta Redonda – A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Volta Redonda promoverá nos dias 05/11/22 e 06/11/22 o Espaço de Adoção “OAB Animal”.

O evento ocorerá no próximo final de semana, dias 05 e 06/11. O espaço de adoção “OAB Animal” acontece em parceria com a Casa do Pet no sábado, e em parceria com as proteroras de animais de Volta Redonda, responsáveis pelos eventos de adoção de animais todos os domingos na Feira Livre.

O projeto acontecerá no Sábado, na Rua São João, 232, São João (Casa do Pet) e no Domingo na Rua 21, na Vila Santa Cecília (próximo ao Escritório Central), ambos de 09h às 13h.

Cerca de 06 caninos tutelados pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, serão disponibilizados para adoção responsável.

Os animais que estarão no espaço de adoção são provenientes de abandonos e maus tratos, porém passaram por avaliação com veterinários, estão vacinados, possuem cartão de vacinas, estão vermifugados e castrados.

Os interessados na adoção deverão ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

Não serão aceitos outros pets para adoção durante o evento, os únicos animais disponíveis serão aqueles levados pelos organizadores.

As pessoas que desejarem doar animais devem procurar a SMMA/PMVR na Av. Sete de Setembro, n° 07, condomínio A – Aterrado, Volta Redonda, tel: 3350-7321 ou 3350-7314,

para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para doar animais, já que essa Secretaria é a responsável pela política pública animal do Município.