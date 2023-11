OAB-VR promove lançamento de livro comemorativo ao mês da Consciência Negra

Volta Redonda – A OAB de Volta Redonda, através de sua presidente, Carolina Patitucci, realizará na próxima quinta-feira (30) , às 18:30h no auditório de sua sede, o lançamento do livro “Trazendo Carolina Maria de Jesus para o Direito”, em comemoração ao encerramento mês da Consciência Negra, e terá a participação especial da advogada e uma das escritoras da obra, Mônica Alexandre Santos, Secretária Adjunta da Seccional da OAB/RJ e presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas (ACAT).

O exemplar é uma coletânea de artigos elaborados por advogadas negras que, inspiradas pelas histórias de Carolina Maria de Jesus, uma das escritoras negras de maior relevância no Brasil, e traz reflexões profundas sobre a garantia dos Direitos Fundamentais e Cidadania.

Os relatos expostos nas obras de Carolina Maria de Jesus ilustram a realidade vivida por mulheres e famílias pobres que sofrem discriminação em todas as áreas da vida. Radicada na favela do Canindé, em São Paulo, a autora é considerada pioneira e importante figura para a literatura do Brasil, sendo uma das primeiras escritoras negras do país.

A sede da OAB-VR fica na Rua 535, n° 325, no bairro Nossa Senhora das Graças.

O livro está disponível gratuitamente para download, através do link: https://www.oabrj.org.br/sites/default/files/livro_trazendo_carolina_maria_jesus_direito_digital.pdf