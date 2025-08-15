Obra da alça do viaduto Heitor Leite Franco entra em fase decisiva

Volta Redonda – A construção da alça do viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, entrou em uma etapa decisiva, informou a prefeitura nesta sexta-feira (15). A ligação da nova estrutura com a já existente está em andamento e depende da demolição da lateral do viaduto atual para encaixe da alça.

Com a demolição concluída, será possível instalar vigas metálicas no vão entre os pilares P2 e P1. “Após esta etapa, que deve estar concluída em cerca de duas semanas, serão colocadas as vigas metálicas citadas. Em seguida, será executada a laje desse trecho”, disse Antônio de Pádua Christovam Pereira, engenheiro civil da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

A obra integra o Plano de Mobilidade Urbana da cidade. A nova alça ligará o viaduto à avenida Mário César Di Biase (Avenida do Canal), desafogando o tráfego na região central do Aterrado e facilitando o acesso a bairros como Aero, Niterói e Voldac.

Para isso, também está prevista a revitalização da Avenida do Canal, que será o principal acesso para a nova ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul, ligando os bairros Aterrado (próximo ao Fórum) ao Aero Clube (próximo ao Kartódromo). Desta forma, quem desejar acessar a Radial Leste ou ir em direção ao Retiro, por exemplo, poderá fazer uso do novo trajeto sem passar pelo centro comercial do Aterrado.

“Com essa nova frente de trabalho estamos avançando com o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda. No último dia 30 de julho foi inaugurado o Viaduto Porfírio José de Almeida, o viaduto no bairro Voldac, que permitiu eliminar o cruzamento da Nossa Senhora do Amparo com a Sávio de Almeida Gama, para o trânsito fluir melhor. Com todas as outras intervenções, Volta Redonda terá uma nova mobilidade urbana, um legado para a população, sendo construído em parceria com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.