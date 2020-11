Obra de duplicação da Avenida Ayrton Senna está na reta final em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 15:24 horas

Angra dos Reis- As obras de duplicação da Avenida Ayrton Senna e adequação viária da Avenida Caravelas estão na reta final, segundo a prefeitura. No momento alguns detalhes estão sendo executados, como a urbanização dos canteiros e a construção das calçadas no trecho próximo ao shopping. A previsão é de que o projeto, que vai garantir uma melhor mobilidade urbana para os moradores e turistas que visitam a cidade, seja inaugurado oficialmente até a segunda quinzena de dezembro.

No final de outubro, a Prefeitura de Angra chegou a um consenso com os proprietários das cinco casas localizadas em frente ao Iate Clube Aquidabã e ocorreram as demolições dos imóveis. O acordo foi fechado após ser movida uma ação judicial de indenização das benfeitorias.

Essa ação viabilizou o avanço desta que é uma importante obra de infraestrutura, que será responsável por garantir um trânsito mais fluído, sem os antigos gargalos nas horas de maior movimento. No local onde ficavam as casas, a princípio será feita uma urbanização com paisagismo e, futuramente, o alargamento da pista e a instalação de um trevo de retorno, além do complemento da ciclovia.

Dividida em três etapas, o “trecho 1” da obra foi o recapeamento da Avenida Ayrton Senna, na pista marginal à Praia do Anil. Depois de receber autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), a Prefeitura de Angra deu início ao “trecho 2” das obras. Em um espaço de cerca de 80 metros de extensão, que vai do quiosque da Praia do Anil, próximo à entrada do Aquidabã, até a rodoviária, ocorreu a construção de uma nova via e a desapropriação e demolição das casas.

No chamado “trecho 3” que começa na rodoviária e vai até a entrada do bairro Marinas, ocorreram alargamento da via, remodelação dos trevos, construção de ciclovias e uma obra de contenção de encostas, com cortina atirantada, próximo ao shopping.