Obra de Lívia Ribeiro da Silva entra para o acervo literário de Pinheiral

Pinheiral – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo de Pinheiral anunciou que juntou ao acervo literário do município o livro ‘De Omar para o mar’, da escritora Lívia Ribeiro da Silva. O acervo, de acordo com a Secretaria, reúne talentos artísticos locais. A obra de Lívia encontra-se à venda na Loja do Artesão, na Praça Teixeira Campos (antiga Estação Rodoviária).

Lívia, de 37 anos, nasceu em Barra do Piraí, mas sempre morou em Pinheiral. “Este livro cativante para a infância oferece uma emocionante aventura protagonizada por três pequenas gotinhas que embarcam em um navio de petróleo para desvendar um mistério. A história é uma homenagem à dinâmica familiar vivida em muitos lares da cidade, inspirada pelas pequenas gotinhas derramadas quando os pais partem para o trabalho”, explicou a escritora, acrescentando que o livro tem 26 páginas, conta com ilustrações de Hemilly Montagna e é publicado pela editora Asinha, selo infantil da Ases da Literatura.

‘De Omar para o mar’ pode ser apreciado por leitores em todo o Brasil e além-fronteiras. A editora do livro tem sua sede em Portugal, e o livro de Lívia Ribeiro está disponível na Amazon de vários países, incluindo Espanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Austrália, Japão, Suécia e Polônia.