Obra de reforma da Academia da Saúde avança em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 10:04 horas

Unidade no bairro Volta Grande está recebendo melhorias para ser reaberta com ações e atividades para todas as idades

Volta Redonda – A reforma da Academia da Saúde, realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, avançou com pouco mais de um mês de obra. Localizada na Rua 1.025, nº 176, bairro Volta Grande, a unidade estava fechada desde 2020 e está recebendo melhorias desde o início de agosto deste ano para retomar suas atividades. O investimento é de R$ 223.698,55.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram concluídos os serviços como: remoção dos aparelhos externos em tubos de ferro; demolição de blocos de concreto externos; remoção de argamassa e revestimentos cerâmicos; remoção de emboço; acréscimo do muro em alvenaria; emboço nas áreas construídas e regularização na parte externa; impermeabilização em todas as paredes; abertura do vão de janela e acabamento para instalação; e instalação de novos revestimentos cerâmicos.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, explica que a Academia da Saúde desenvolve ações de educação em saúde, práticas integrativas e atividades físicas, além de outros tipos de encontros com a comunidade.

“A Academia da Saúde é um espaço de promoção da saúde e produção do cuidado, que complementa o cuidado integral e fortalece as ações de promoção da saúde, em articulação com outras estratégias e ações, beneficiando desde gestantes até idosos. Em breve vamos retomar essas ações em um espaço totalmente revitalizado”, citou a secretária.

Com previsão de conclusão para outubro, a obra ainda passará pelas seguintes etapas: implantação de nova instalação elétrica; nova instalação para climatização; novo forro em gesso acartonado; novas esquadrias em alumínio; novas louças e metais para os sanitários e copa; nova pintura e instalação de pastilhas para área interna; cobertura em sombrite (tela) e grama sintética na área externa.