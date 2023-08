Obra de reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho, em Volta Redonda, entra na reta final

Volta Redonda – Faltam poucos ajustes para a conclusão da reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A empresa responsável pela obra está finalizando alguns serviços de acabamento e de parte elétrica nesta semana. O espaço está recebendo cerca de 2,7 milhões em investimentos provenientes do Governo do Estado, para ampliar a capacidade de atendimento.

De acordo com a equipe técnica que acompanha a obra, os trabalhos agora envolvem serviços como: finalização da parte elétrica e instalação dos aparelhos de ar-condicionado; conclusão da parte onde ficarão os gases medicinais; além de pequenos acabamentos, como a aplicação de pastilhas do muro da unidade e o retoque da pintura.

“Colocamos todo o porcelanato no interior da nova UPA. Trocamos o rodapé. Para o cabeamento da rede elétrica, que já foi concluído, foi utilizado aço galvanizado no lugar de PVC, dando mais qualidade à estrutura. Está ficando uma unidade muito bem estruturada, com alto padrão de qualidade”, afirmou o coordenador administrativo da UPA, Alex Martins.

Aumento de atendimento

A obra de reforma e ampliação vai promover uma série de melhorias aos pacientes e profissionais da UPA: o espaço terá uma nova climatização em todas as salas, com aquisição e modernização de equipamentos, com objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento.

Com as obras, a capacidade de atendimento deve aumentar em mais de 45%. Hoje, em média, são realizados cerca de 170 atendimentos por dia. Com a entrega da revitalização, o espaço terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

“A entrega da reforma da UPA promoverá maior conforto, qualidade e segurança na assistência dos casos de urgência e emergência aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, frisou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Além da ampliação, haverá a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; modernização da sala de raio-x; criação de um Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado também o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.