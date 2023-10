Obra do Hospital da Criança de Volta Redonda avança na etapa de acabamento

Volta Redonda – A construção do Hospital da Criança de Volta Redonda segue com frentes de trabalho em vários pavimentos da edificação, realizando serviços de impermeabilização, acabamento, elétrica, entre outros. A nova unidade, que está sendo construída em terreno anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no bairro Retiro, já teve concluída toda a parte estrutural.

A engenheira responsável pela obra, Luzia Conceição de Oliveira, informou que na cobertura as equipes estão realizando a impermeabilização com manta asfáltica, instalação de caixas d’água e madeiramento e cobertura com telha metálica.

“No interior do segundo andar, estamos colocando revestimentos com porcelanato no piso e na parede, e fazendo a instalação de tomadas, interruptores e luminárias. Na parte interna também estão sendo feitos emassamento e pintura. E no exterior, estão sendo realizados contrapiso na rampa, emboço e pintura na lateral direita da fachada, e outros acabamentos”, explicou a engenheira.

Além da parte estrutural do prédio, outros serviços já foram concluídos, como a construção da torre que vai abrigar o elevador; a pintura e colocação de janelas na fachada da lateral direita do prédio; instalação de aparelhos de ar-condicionado, esquadrias, bancadas de granito e louças dos banheiros do segundo andar; e instalação de forro em parte do segundo pavimento.

Mais de R$ 15 milhões em investimentos

Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão municipal. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A prefeitura realiza a fiscalização da obra, além de entrar com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Depois de pronto, o Hospital da Criança funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.

“Mais um espaço de saúde que está se tornando realidade e que vai beneficiar quem mais precisa. Agradeço a todos que contribuíram para que essa obra pudesse ser retomada e que será um legado para a população de Volta Redonda, principalmente para nossas crianças”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.