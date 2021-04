Obra do Saae-VR beneficia 200 moradores do Belo Horizonte

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 11:33 horas

Volta Redonda- A conclusão de uma de uma obra de substituição de 12 metros da rede coletora de esgoto localizada na Rua João Teixeira Rocha, no bairro Belo Horizonte, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), vai beneficiar cerca de 200 pessoas que residem no local.

De acordo com o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, há três anos que os moradores vinham reclamando dessa anormalidade. “O objetivo da obra foi evitar o retrabalho das equipes, como também eliminar o odor indesejável para os moradores e o retorno do esgoto nas casas”, explicou Rigon.

O gerente ressaltou que as equipes do Saae retiraram a rede de esgoto que estava interligada de forma equivocada à rede de águas pluviais, além de fazer a substituição de 12 metros da rede coletora. O trabalho contou com o apoio de uma retroescavadeira.

Além do trabalho estrutural, o Saae-VR realizou a retirada do entulho e o serviço de tapa-buraco na via. O presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, comentou que este trabalho faz parte da nova forma de atuação implantada pela autarquia nessa gestão, visando redução no número de ocorrências em aberto e mais agilidade no atendimento.

“Dividimos a cidade por áreas e intensificamos as ações, reduzindo de 611 em dezembro para 131 em abril o número de ocorrências referentes a água e esgoto. Além disso, estamos atuando preventivamente para evitar novas ocorrências”, afirmou PC.