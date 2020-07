Obra em hospital vai agregar pacientes de Covid-19 em um mesmo setor

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 09:30 horas

Porto Real – As obras de adequação do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (Maternidade e Clínica Médica), além da Central de Vacinas, estão em fase final. Os serviços visam ampliar os atendimentos a pacientes com Covid-19 e agregar, em uma mesma ala, os pacientes infectados. Com a conclusão das obras, fica liberada a Clínica Médica do Hospital Municipal, para que sejam realizados outros atendimentos.

A readequação prevê ainda a transferência da maternidade para o setor de pediatria. Já o Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho (CDT), manterá a prestação de serviços de exames de imagem, ortopedia, fonoaudiologia, audiometria e cardiologia.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação do centro de triagem de Covid-19 deverá ser concluída até o final desta semana. “São mudanças necessárias para o aprimoramento dos serviços neste período de pandemia. Pedimos desculpas pelo transtorno, pois essas melhorias têm como objetivo trazer mais conforto e segurança à saúde da população”, comentou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

Especialidades

As consultas nas especialidades: oftalmologia, angiologia, dermatologia, neurocirurgia, cirurgia geral, gastrologia, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, urologia, além dos exames de eletrocardiograma já começaram a ser realizadas no Policlínico do Bairro Jardim das Acácias na segunda, 20. O Policlínico do Bairro Fátima também a partir da mesma data começou a receber pacientes para as consultas nas especialidades: nefrologia, cirurgia pediátrica e otorrinolaringologia e a Casa da Mulher a ultrassonografia de gestantes.

Fotos: Gustavo de Souza