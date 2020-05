Obra no Córrego Secades em Volta Redonda deve ser concluída em 20 dias

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 18:48 horas

Volta Redonda– As obras de recuperação das margens do Córrego Secades, na Rua 209, no bairro São Lucas, estão em fase final. No local, está sendo feita a contenção das margens, recomposição das muretas e gradis, pintura das placas e guarda corpo, além da limpeza geral do córrego. A previsão é que a obra ainda dure cerca de 20 dias para ser concluída.

O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) também está auxiliando os trabalhos, segundo a prefeitura. O muro de contenção às margens do córrego, que protege a rede de abastecimento de água potável, foi recuperado pela autarquia. De acordo com o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, essa é uma obra importante, que faz parte do pacote de recuperação de todo trecho municipalizado da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

– O Córrego Secades passa por revitalização por conta de forte chuva que atingiu o município, fazendo com que partes da lateral do córrego desabassem. Estamos atuando na revitalização de toda a cidade, mantendo as medidas de segurança – comentou Samuca.

Além das margens do Córrego Secades, os arredores também estão recebendo intervenções. Foi o que explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos.

– Estamos aproveitando e realizando a revitalização em todo o entorno do local. Melhorando iluminação e recompondo o pavimento, entre outras melhorias – disse.