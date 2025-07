Obra vai conter chorume de caminhões de pescado nas ruas de Angra

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis está realizando uma obra na área central da cidade para solucionar o problema do escoamento de chorume dos caminhões que transportam pescado. Com a criação de um espaço próprio para degelo, o despejo inadequado da água do peixe — responsável por mau cheiro nas ruas — será reduzido.

A estrutura está sendo construída na antiga rotatória próxima ao Cais dos Pescadores, uma área estratégica e de fácil acesso. A Secretaria Executiva de Serviço Público está adaptando o local para receber até 20 veículos simultaneamente, garantindo mais agilidade e organização à rotina do setor pesqueiro.

Sob o solo da área passam duas redes de águas pluviais. A intervenção prevê que o chorume seja devidamente drenado e direcionado, de forma controlada, para essas redes, eliminando o despejo irregular nas vias públicas.

“Essa obra vai ser benéfica para todos: pescadores, moradores e turistas. Vamos ter mais organização, mais limpeza e mais qualidade de vida para quem vive ou visita a nossa cidade”, destacou o secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Jorge Eduardo Mascote.