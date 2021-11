Obras da Rua 33 terão nova licitação

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 18:34 horas

Mudança ocorre após empresa vencedora do processo anterior rescindir contrato de forma amigável

Volta Redonda – As obras de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, terão uma nova licitação com ampliação das melhorias e readequações no projeto original. A mudança ocorre após a empresa vencedora da primeira licitação deixar a execução da obra, em rescisão amigável com o governo municipal. Entre as melhorias incluídas nesta nova licitação estarão as construções de novas redes de água e esgoto. Além de um novo ordenamento para o cabeamento usado nos serviços de telefonia, eletricidade e transmissão de dados. Todos serão subterrâneos.

“No projeto inicial, não estavam contempladas alterações em redes de águas pluviais e saneamento básico. Elas são muito antigas, desde a criação da CSN, a Rua 33 foi planejada para ocupação residencial e hoje já não é mais assim. Então percebemos que faltavam esses detalhes no projeto. Ou seja, íamos arrumar tudo e daqui a pouco teríamos novamente que fazer intervenções para a troca dessas redes”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Sodré, ressaltando que o projeto também poderá contar com uma tubulação para rede de gás.

“A Rua 33 é um dos maiores centros comerciais e de serviços do município, atraindo pessoas de toda região. Com o número crescente de estabelecimentos de diversos setores, com destaque para área gastronômica e de serviços de saúde, o local, que é um patrimônio histórico de Volta Redonda, precisa estar acessível para todos”, considerou o prefeito Antonio Francisco Neto.

As primeiras intervenções na rua tiveram início em setembro. Além da nova pavimentação da pista de rodagem, estão previstas adequações no piso das calçadas, com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; modernização dos pontos de ônibus; plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED – mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança.