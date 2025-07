Obras da Serra das Araras chegam a 36% de execução

Piraí / Paracambi – Com cerca de 15 meses de obras, a concessionária RioSP já concluiu 36% da nova pista da Serra das Araras. Os trabalhos envolvem 34 frentes de serviço, com equipes multidisciplinares.

A nova pista tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos no trecho, que recebe aproximadamente 390 mil veículos por mês — 36% deles de carga. Para avançar com as escavações, a RioSP, do grupo Motiva, realiza semanalmente o desmonte de rochas na região.

Nesta semana, a atividade ocorre entre terça-feira (22) e quinta-feira (24), das 13h às 15h. Nesse período, a pista de subida (sentido São Paulo), na altura do km 225, em Paracambi, ficará bloqueada. A pista de descida (sentido Rio de Janeiro) seguirá funcionando normalmente.

O local será sinalizado, e os motoristas receberão orientações da equipe operacional. A concessionária destaca a importância de respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

A entrega da nova pista de subida está prevista para 2028. Já a conclusão da pista de descida deve ocorrer em 2029.