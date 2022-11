Obras de canalização e drenagem são realizadas pelo Saae-BM no bairro Vista Bela

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 15:55 horas

Caixas coletoras de águas pluviais e 240 metros de rede estão sendo instaladas na Rua Santana

Barra Mansa- Serviços de drenagem urbana, canalização e instalação de caixas coletoras de águas pluviais estão sendo realizadas pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) no bairro da Vista Bela.

As obras estão sendo realizadas na Rua de Santana, onde há pouco tempo não tinha acesso a intervenções públicas. No total, estão sendo instalados 240 metros de rede e quatro caixas coletoras de águas pluviais.

Praticamente todo o material utilizado no trabalho, como as manilhas, é produzido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU).

O prefeito Rodrigo Drable visitou o local e destacou que será mais um avanço para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. “Agora estamos no trecho final. Faltam mais 120 metros, aproximadamente. Aproveito para parabenizar a equipe do Saae e da SMMU que estão trabalhando com afinco”, destacou.

O coordenador Administrativo e Financeiro do Saae, José Geraldo Santos Zeca, ressalta a importância deste serviço no avanço da cidade e melhoria na qualidade do saneamento básico. Zeca ainda prevê a conclusão da obra: “seguimos avançando e a previsão de conclusão total da obra é de aproximadamente 20 dias”, comenta.

Logo depois da finalização desta drenagem, será realizado o calçamento do local.