Obras de drenagem são iniciadas no acesso ao Santo Agostinho

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 19:44 horas

Além da operação de asfaltamento, prefeitura começou reforma do piso em ponto de ônibus

Volta Redonda- As obras de drenagem foram iniciadas nesta quarta-feira (11) na Avenida Francisco Soares, no acesso da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A equipe está fazendo a recomposição de solo e drenagem aproveitando as condições climáticas dos últimos dias, sendo que não choveu.

De acordo com a prefeitura, essa será a primeira parte da obra, que contará com duas intervenções de drenagem – com colocação de novas tubulações – para evitar acumulo de água na via e degradação rápida do asfaltamento. Após a obra, será aplicada a nova camada de asfalto. O presidente da Associação de Moradores do Santo Agostinho, Divino dos Santos, ficou entusiasmado com o início dos trabalhos.

– Estamos confiantes com a obra. Pela primeira vez será estruturante, está sendo feito a drenagem que nunca foi feita. Anteriormente, faziam o asfalto e depois os buracos voltavam. Agora estão resolvendo o problema de acúmulo de água antes de fazer o pavimento – disse o presidente da associação.

Bairro Três Poços

A prefeitura de Volta Redonda informou que segue realizando obras de drenagem na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. No local, serão investidos mais de R$ 3,5 milhões em asfalto. Ontem, ainda aconteceram asfaltamentos nos bairros Vila Santa Cecília, Retiro e na Rodovia dos Metalúrgicos. O prefeito, Samuca Silva, destacou que a cidade está investindo no maior programa de pavimentação com recursos próprios.

– O tempo está colaborando e estamos acelerando as ações do programa Asfalto de Volta. Não estamos realizando um simples tapa-buraco, mas fazendo recapeamento e reconstrução de solo, intervenções que serão mais duradouras e eficientes – disse Samuca.

Instalação de concreto armado em parada de ônibus

Além dos investimentos no asfalto, a prefeitura iniciou a reforma do piso do ponto de ônibus em frente ao Instituto de Educação Professor Manuel Marinho (IEPMM), sentido Vila Santa Cecília. Segundo a prefeitura, no local, será aplicado concreto armado, que é cinco vezes mais resistente. Com isso, os ônibus podem frear com mais segurança.

A prefeitura ainda destacou que a troca do pavimento ocorreu em outras sete paradas de ônibus, no Centro, Aterrado e Vila Santa Cecília. São elas o ponto da Light e próximo ao Posto JK, na Amaral Peixoto; Avenida Paulo de Frontin; pontos da Rodoviária (Avenida dos Trabalhadores e Nelson Gonçalves); ponto do Colégio Manoel Marinho; e ponto do Sider Shopping.