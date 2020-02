Obras de recapeamento asfáltico são intensificadas em Porto Real

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 19:01 horas

Porto Real- O serviço de recapeamento asfáltico na Rua Comendador Seigo Chokyu, no trecho que liga os bairros Jardim das Acácias e Bulhões, foi iniciado nesta semana pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Devido às obras, o trânsito está funcionando em meia pista, no sistema ‘siga e pare’, a prefeitura informou que o acesso à Rodovia Presidente Dutra (BR-116) não foi prejudicado.

O controle do tráfego dos veículos conta ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal. Após as obras, o trecho também vai receber nova sinalização. Outra via que recebe melhorias é a Avenida Paschoina Lançoni Tavernari, no Centro, que vai receber dois retornos, nas proximidades da Casa da Mulher Clementina Tavernari. O prefeito Ailton Marques foi conferir as obras da Seigo Chokyu um dos principais acessos à Via Dutra.

– A obra é fruto de uma emenda federal mostrando que estamos abertos às parcerias que favoreçam a qualidade de vida da população. Fui ver de perto os trabalhos da empresa responsável pelas melhorias. É uma rua que passa pelos bairros Freitas Soares, Bulhões, Jardim das Acácias levando um acesso direto à rodovia. Por isso é de um serviço de extrema importância, assegurando a ampliação das condições de mobilidade dessa região, que é tão importante para o trânsito local e regional – contou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares, comentou que a Rua Seigo Chokyu está recebendo mais uma etapa de melhorias e que no ano passado a via recebeu iluminação de led. O secretário também comentou a respeito da implantação dos retornos na Avenida Paschoina Lançoni Tavernari.

– A Prefeitura visa atender às necessidades da população local e outros usuários do trânsito, auxiliando na mobilidade urbana e na fluidez do tráfego de veículos – completou o secretário.