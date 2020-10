Obras de sinalização no Parque do Contorno ocorrem a noite

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 11:30 horas

Volta Redonda – A sinalização viária do Parque do Contorno esta sendo realizada à noite para evitar impacto no trânsito do bairro. O serviço inclui demarcação de linha de centro das vias de mão dupla, linha de bordo e identificação de cruzamentos; pinturas de faixa de pedestres; e indicação de preferência em cruzamentos, pintando a palavra “pare”.

O trabalho, que vai beneficiar 1,5 quilômetros de vias, começou na noite desta segunda-feira, dia 19, e a previsão é que esteja concluído até o próximo dia 30.

Estão envolvidos cinco funcionários da secretaria que trabalham com máquina de pintura, gabaritos e cones de sinalização. O objetivo principal da sinalização viária é disciplinar o trânsito e organizar o tráfego de veículos e pedestres, garantindo a mobilidade urbana nos bairros do município.

Esta ação faz parte do Programa Municipal de Revitalização da Sinalização Viária, implantado pela STMU, para criar um cronograma para atender as demandas da população de forma organizada, respeitando as prioridades. Neste ano, quase 50 quilômetros de vias receberam o serviço.

A revitalização da sinalização viária no bairro Voldac, iniciada há duas semanas, também está em fase de conclusão. No início do mês de outubro, a Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, foi beneficiada. A via recebeu o serviço de aplicação de sinalização horizontal, após implantação de sistema de drenagem e asfalto novos.

A STMU já atuou na entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; na via Sérgio Braga; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santa Cruz, Vila Rica, Santo Agostinho, Voldac e Jardim Cidade do Aço.

O cronograma de revitalização da secretaria ainda inclui ações como recuperação e pintura de ponto de ônibus, cruzamentos, demarcação de estacionamento, além de demandas referentes a áreas de carga e descarga, e a chamada vaga rápida, em áreas comerciais.