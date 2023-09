Obras emergenciais na BR-393 começam nas próximas semanas, diz Drable

Rio – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participa nesta quinta-feira (28) da Caravana Federativa, no Rio de Janeiro. Durante o evento, Drable anunciou que está em tratativas com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Fernando Correa, sobre as obras da BR-393, em caráter emergencial, que vão remediar os problemas causados pelas fortes chuvas. Nas próximas semanas, segundo o prefeito, o superintendente do Dnit estará em Barra Mansa para dar início às obras.

A caravana

A 2ª Edição da Caravana Federativa acontece até amanhã, sexta-feira (29), no Expo Mag, antigo Centro de Convenções SulAmérica, no Centro do Rio. O objetivo do evento, que tem a participação do Ministério das Comunicações, é ampliar o acesso dos municípios aos serviços oferecidos pelo Governo Federal diretamente às prefeituras.