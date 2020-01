Obras na Escola Bernarda Brandão seguem avançadas em Resende

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 15:02 horas

Resende- A Escola Municipal Bernarda Brandão está recebendo obras de reforma e ampliação através do programa “Revitaliza Resende” da prefeitura. A unidade da rede público de ensino, possui cinco salas de aula, no bairro Vila Moderna. As obras começaram no fim do mês de outubro e segue em ritmo acelerado, visando comportar os alunos na escola renovada para o ano letivo de 2020.

De acordo com a equipe responsável pela obra, neste momento os esforços são concentrados na cozinha, local onde está sendo colocado o azulejo, na reforma do forro e do banheiro e na ampliação das salas de aula. Alguns pontos já recebem o trabalho com alvenaria. A unidade já recebeu pisos de cerâmica e a colocação de novos marcos, portas e fechaduras.

Em poucos meses, dois complexos de banheiros, divididos para os sexos masculino e feminino, já foram construídos, sendo um na área do pátio e outro destinado aos funcionários. Esta etapa está na fase dos arremates finais. A adequação da rede hidráulica para o funcionamento dos banheiros também já foi feita.

Também neste período, a equipe que atua no local ergueu um novo muro de bloco de concreto na entrada da escola. A secretaria da unidade ganhou um novo layout, com a instalação de um balcão com granito. Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, o objetivo é promover uma verdadeira transformação na E. M. Bernarda Brandão, assim como já aconteceu e está acontecendo em outras unidades da educação pública de Resende.

– Foi uma intervenção pensada cuidadosamente para não atrapalhar o andamento do ano letivo dos alunos, já que teremos uma ampliação das salas de aula, principalmente. O resultado disso será uma nova realidade na Escola Bernarda Brandão, com alunos, professores e demais funcionários convivendo com mais conforto, em um espaço bonito, seguro e renovado. Estamos vendo muito isso em Resende, o programa ‘Revitaliza Resende’ está trazendo benefícios valiosíssimos para a nossa educação – disse o prefeito.

