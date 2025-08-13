quarta-feira, 13 agosto 2025
Fale conosco

Odontologia hospitalar leva cuidado e prevenção a pacientes de Pinheiral

Prefeitura de Pinheiral e UniFoa levam cuidados bucais aos pacientes do hospital municipal

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Pinheiral – Pacientes internados no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa têm recebido atendimento odontológico como parte do cuidado integral à saúde. A ação é resultado de uma parceria entre o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e estagiários do curso de Odontologia da UniFoa, que realizam avaliações, distribuem kits de higiene oral e oferecem orientações personalizadas para cada paciente.

A iniciativa envolve a realização de avaliações detalhadas da cavidade bucal, a entrega de kits de higiene oral e orientações personalizadas para cada paciente. O objetivo é reforçar a importância da saúde bucal como parte essencial do cuidado integral, prevenindo complicações e contribuindo para o conforto e a recuperação durante a internação.

Para Suzanne Domingueti, responsável pelo CEO, a atuação da odontologia hospitalar vai muito além de orientar sobre higiene. “A odontologia hospitalar é garantida por lei e tem um papel fundamental. Nosso trabalho não se limita a ensinar o paciente a escovar os dentes. Realizamos a avaliação da cavidade bucal, a remoção de bactérias e atuamos na prevenção de complicações. Nosso objetivo é identificar problemas e encaminhar o paciente para acompanhamento com os nossos especialistas, quando necessário”, destaca.

Kaique Guimarães, protesista da rede municipal de saúde, reforça que o atendimento odontológico no hospital é fundamental. “Esse tipo de tratamento auxilia na prevenção e no tratamento de problemas bucais que podem impactar diretamente a saúde geral. Contribui para o controle de infecções, melhora o conforto e a recuperação, e garante mais qualidade de vida durante o tratamento hospitalar”, afirma.

A estagiária de Odontologia Erica Serra, que participou da criação do projeto de odontologia hospitalar, ressalta a importância da vivência. “Cada atendimento é sempre uma experiência muito enriquecedora, que nos permite aplicar o que aprendemos na universidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Saber que nosso trabalho pode melhorar a qualidade de vida de alguém é extremamente gratificante”, afirma.

 

Você também pode gostar

Angra dos Reis inicia oficialmente a programação do...

Festa de Nossa Senhora da Boa Morte será...

VR: Professores da UFRJ intensificam preparação de estudantes...

Katia Miki anuncia expansão do Festival Aviva em...

Teatro Gacemss recebe espetáculo “Embrulha pra Viagem”

Volta Redonda mantém recuperação de vias em 2025...

Volta Redonda realiza 30ª edição do Encontro de...

Jovens de VR participam de ações educativas em...

Turismo: Instância de Governança Regional do Vale do...

Barra Mansa capacita gestores para práticas pedagógicas inovadoras

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996