Odontologia hospitalar leva cuidado e prevenção a pacientes de Pinheiral

Pinheiral – Pacientes internados no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa têm recebido atendimento odontológico como parte do cuidado integral à saúde. A ação é resultado de uma parceria entre o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e estagiários do curso de Odontologia da UniFoa, que realizam avaliações, distribuem kits de higiene oral e oferecem orientações personalizadas para cada paciente.



A iniciativa envolve a realização de avaliações detalhadas da cavidade bucal, a entrega de kits de higiene oral e orientações personalizadas para cada paciente. O objetivo é reforçar a importância da saúde bucal como parte essencial do cuidado integral, prevenindo complicações e contribuindo para o conforto e a recuperação durante a internação.

Para Suzanne Domingueti, responsável pelo CEO, a atuação da odontologia hospitalar vai muito além de orientar sobre higiene. “A odontologia hospitalar é garantida por lei e tem um papel fundamental. Nosso trabalho não se limita a ensinar o paciente a escovar os dentes. Realizamos a avaliação da cavidade bucal, a remoção de bactérias e atuamos na prevenção de complicações. Nosso objetivo é identificar problemas e encaminhar o paciente para acompanhamento com os nossos especialistas, quando necessário”, destaca.

Kaique Guimarães, protesista da rede municipal de saúde, reforça que o atendimento odontológico no hospital é fundamental. “Esse tipo de tratamento auxilia na prevenção e no tratamento de problemas bucais que podem impactar diretamente a saúde geral. Contribui para o controle de infecções, melhora o conforto e a recuperação, e garante mais qualidade de vida durante o tratamento hospitalar”, afirma.

A estagiária de Odontologia Erica Serra, que participou da criação do projeto de odontologia hospitalar, ressalta a importância da vivência. “Cada atendimento é sempre uma experiência muito enriquecedora, que nos permite aplicar o que aprendemos na universidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Saber que nosso trabalho pode melhorar a qualidade de vida de alguém é extremamente gratificante”, afirma.