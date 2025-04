Oficina de sabonetes une familiares de pacientes do CAPS AD em Barra Mansa

Barra Mansa – O Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, realizou, nesta segunda-feira (14), uma oficina coletiva para os familiares dos pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Através do ‘Projeto Economia Solidária Oficina de Sabonete’, eles aprendem como manusear e produzir o artesanato.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar um momento terapêutico aos familiares das pessoas assistidas pela unidade, além de desenvolver o aprendizado que pode complementar a renda e agregar na vida financeira das famílias. A psicóloga CAPS AD, Andréia Gonçalves, e a redutora de danos, Wanderleya Maria Da Silva, detalharam mais sobre a ação.

“Esta oficina é uma oportunidade de os familiares investirem em prazeres, possibilidades da vida e não viverem só os problemas causados pelo uso abusivo de drogas entre seus familiares. Futuramente queremos trazer os pacientes do CAPS AD para que participem junto aos seus familiares”, contaram.

A coordenadora do CAPS AD, Denise da Cunha, falou da importância das ações desenvolvidas na unidade e reforçou que mais oficinas estão programadas.

“Nosso serviço se concentra em receber e prestar o cuidado com os pacientes que necessitam passar por atendimentos na atenção psicossocial. Fazemos acompanhamentos individuais e coletivos e também realizamos atendimentos com a população em situação de rua, buscando atendimento com escuta e acolhimento com qualidade e individualizado, para o CAPS AD, sempre focado na atenção integral à saúde dos munícipes de Barra Mansa. Importante destacar que essas iniciativas são do SUS, portanto, um direito de todos”, comunicou.

O CAPS AD está situado na Rua Professor Pedro Vaz, n. 57 no Centro, próximo ao Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, e funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. Os telefones da unidade são: (24) 3512-0758 e (24)3512-0784.