Oficina reúne gestores para planejamento estratégico em Pinheiral

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral realizou no sábado (26) uma oficina para a construção do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, no auditório da sede administrativa. Participaram do encontro o prefeito Luciano Muniz, o vice-prefeito e secretário de Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, além de secretários municipais.

A oficina foi organizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, comandada pelo secretário Mário Arthur, e conduzida pelo assessor de políticas públicas Thiago Braziel. O trabalho integra uma série de reuniões que vêm ocorrendo nos últimos meses, com equipes técnicas das secretarias, para definição de diretrizes e metas do plano.

Segundo Mário Arthur, a participação de assessoria técnica busca orientar as secretarias na elaboração dos documentos setoriais, que devem ser entregues até 1º de agosto. O conteúdo reunido será incorporado ao texto final do PPA.

O prefeito Luciano Muniz afirmou que a etapa atual tem como foco o planejamento das ações municipais para os próximos quatro anos. A próxima fase do processo será a consulta pública, com participação de moradores, associações e conselhos municipais para definir prioridades.

Perfil do palestrante

Thiago Braziel atua com planejamento, políticas públicas e equidade racial. Tem passagem por organizações como Educafro Brasil e hoje lidera a socialtech Mr. Garvey. Também é analista de planejamento na Funsai.