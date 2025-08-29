sexta-feira, 29 agosto 2025
Olimpede 2025 começa em Volta Redonda com mais de 1,3 mil atletas

Cerimônia de abertura reuniu autoridades, atletas e familiares no Ginásio da PET

by Mayra Gomes

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR

Volta Redonda – A abertura da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) 2025, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), marcou o início de um fim de semana de integração e esporte inclusivo. A cerimônia aconteceu na tarde desta sexta-feira (29), no Ginásio da PET, do Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília.

Representantes das 120 instituições inscritas participaram do desfile das delegações, encerrado com a apresentação da Banda da Apae de Volta Redonda. Cerca de 2,5 mil pessoas participam da Olimpede, entre atletas, técnicos e acompanhantes, representando 50 cidades de três estados e do Distrito Federal.

A competição reúne 13 modalidades adaptadas, incluindo atletismo, natação, judô, taekwondo, futsal, voleibol especial, goalball e bocha, estreante neste ano.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do evento para o município.
“Fazemos a Olimpede desde 1998, uma ideia que surgiu junto com o ex-deputado federal Deley, e sempre acreditamos que se tornaria referência nacional. Devemos isso a vocês, que fazem a Olimpede acontecer”, disse.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, reforçou a dedicação da equipe da Smel.
“É uma alegria ver esse ginásio lotado de pessoas felizes, comprometidas com o esporte e com a inclusão. Os atletas são os mais importantes desta festa”, afirmou.

A abertura contou ainda com apresentações de dança, realizadas por alunos da Smel, e com o acendimento da Pira Olímpica. O momento foi protagonizado por atletas convidados, entre eles Heverton Ribeiro, medalhista de prata no Mundial de Dubai 2019.

A programação segue até domingo (31), com competições em diferentes ginásios da cidade, reunindo atletas com deficiência intelectual, auditiva, física, visual, além de pessoas com TEA, TDAH e síndrome de Down.

Foto: Cris Oliveira

 

 

