Onda de frio: Prefeitura de Volta Redonda promove campanha para arrecadar cobertores

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 11:17 horas

Abrigos, projetos sociais e as cadeias públicas da região começaram a receber as primeiras remessas de doações

Volta Redonda – Uma onda de frio está prevista para a região nos próximos dias, por conta disso, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), por meio dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e dos Centros de Convivência, começa a receber nesta quarta-feira (18) agasalhos e cobertores para serem doados a pessoas em situação de rua, usuários do Centro Pop e abrigados do Abrigo Seu Nadim e no SOS (Serviço de Obras Sociais). As doações também serão destinadas a entidades inscritas nos Conselhos da Assistência Social e da Criança e do Adolescente.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou que o governo municipal mantém, durante o ano inteiro, o serviço de acolhimento no Abrigo Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, e também no espaço mantido pelo Serviço de Obras Sociais (SOS), no bairro Voldac. Ao todo, são ofertadas 40 vagas para homens e mulheres.

“A campanha do agasalho superou nossas expectativas no ano passado com a participação de toda a cidade. Com o frio chegando, contamos novamente com a população volta-redondense para colaborarmos com as pessoas em situação de rua e com as entidades. Nosso objetivo é que elas enfrentem este inverno com segurança, dignidade e calor humano”, disse Carla Duarte.

Todos os dias, a SMAC disponibiliza, às 19h, transporte para o abrigo do SOS. O ponto de saída é no Centro Pop, na Rua Geraldo Di Biasi, nº 298, bairro Aterrado, onde as pessoas são alimentadas, tomam banho e recebem cuidados necessários.

O prefeito Antonio Francisco Neto, através de seu gabinete, está arrecadando cobertores para serem entregues às casas de custódias da região. Doações já foram feitas para unidades de Volta Redonda e no distrito de Bulhões, em Resende.

“Os abrigos, projetos sociais e as cadeias públicas da região começaram a receber as primeiras remessas de tudo que já arrecadamos. Nosso agradecimento a todos os empresários e amigos que já nos ajudaram, mas lembramos que o frio está só começando. Precisamos de muito mais. Todos aqueles que quiserem ajudar, basta deixar o cobertor aqui na Prefeitura que a gente faz a doação”, disse Neto, acrescentando: “Nosso abrigo está pronto para receber as pessoas em situação de rua e nossas parcerias com as instituições sociais estão firmes. Não vamos deixar ninguém desamparado”.