Ong promove a cultura negra em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de novembro de 2022, 17:24 horas

Itatiaia- Com o objetivo de promover o Dia da Consciência Negra, data significativa no Brasil. No próximo fim de semana, dias 18,19 e 20 de novembro, a ONG Integração, com o apoio da Prefeitura de Itatiaia promoverá a Festa de Valorização da Cultura Negra.

A abertura do evento será na sexta-feira, dia 18, às 18 horas, e será realizado na Casa da Cultura, localizada no Centro da cidade.

De acordo com os organizadores, a Festa traz à discussão questões importantes como: o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. E reforçando a importância da realização de novas lutas para tornar a sociedade mais justa.

Segundo o voluntário da ONG Integração e coordenador do evento, DR. Denilson Silveira será uma grande festa.

– Estamos organizando uma grande festa de promoção da igualdade racial. A nossa programação contará com apresentações músicas, capoeira, jongo, exposição fotográfica, palestras, roda de conversa, feijoada e o Desfile e eleição da Garota Beleza Negra. Destacou Denilson.

Serviço:

– Sexta-feira dia 18 de novembro:

18h Show com o cantor Yan Rodrigues

19h Apresentação do fotógrafo Alejandro Mahias

20h Palestra sobre a Cultura Negra

21h Show com o cantor Altair Brito

– Sábado dia 19 de novembro:

14h- Apresentação de Grupos de Jongo

20h Desfile e eleição da garota Beleza Negra

– Domingo dia 20 de novembro:

9h Apresentação de Capoeira

11h Roda de Conversa

12h Almoço (Feijoada)

14h Desfile de Moda Infantil

– Endereço: A Casa da Cultura fica localizada à Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro de Itatiaia.

– O evento é gratuito e livre para todas as idades.

– Informações pelo WhatsApp: (24) 9.9986-1347