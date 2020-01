Ônibus Lilás leva atendimento às mulheres em Quatis

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 18:22 horas

Unidade móvel do governo estadual está nesta quinta-feira (23) Praça da Igreja Matriz, de 09h às 15h

Quatis- O Ônibus Lilás está em atendimento nesta quinta-feira (23), de 09h às 15h na Praça Getúlio Vargas, a praça da igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário, no Centro. Vários serviços da prefeitura também estão à disposição das moradoras, através dos projetos e programas desenvolvidos pelas secretarias municipais. A vinda da unidade móvel para Quatis foi solicitada ao governo estadual pelo deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC).

O Ônibus Lilás é uma unidade móvel da Secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que presta assistência às mulheres vítimas da violência, incluindo os atendimentos feitos por uma equipe multidisciplinar, da qual fazem parte uma advogada, uma psicóloga e uma assistente social. As mulheres vítimas da violência contarão ainda atividades educativas e de prevenção na área da saúde, além de orientações sobre a Maria da Penha e a emissão gratuita de documentos.

No que diz respeito aos serviços programados pela Prefeitura de Quatis, a secretaria municipal interina de Assistência Social e Direitos Humanos, Irene Roselena da Costa, explicou que, além desta pasta, participação do evento as seguintes secretarias municipais: Saúde; Esporte e Lazer; Cultura e Turismo. Duas outras secretarias entrarão com o apoio. São elas: Secretaria Municipal de Governo e Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.

Serviços da prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde presta os serviços de aferição da pressão arterial, teste de glicemia (diabetes) e orientações transmitidas por profissionais da área de nutrição. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, disponibiliza todos os serviços de atendimentos em favor da mulher, existentes nas duas unidades do Cras e na unidade do Creas. As unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) funcionam no Centro e no Jardim Independência. O Creas (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) se localiza próximo à estação ferroviária do bairro São Benedito.

– Contaremos ainda com leitura de livros com foco nos direitos sociais das mulheres, as quais vão ser destacadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, via biblioteca pública do Município. Por sua vez, no caso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, serão desenvolvidas diversas atividades físicas, sob a coordenação de professores e estagiários de educação física – frisou a secretária interina Irene Roselena da Costa.

Emissão de documentos

Durante a permanência do Ônibus Lilás, a unidade móvel vai emitir gratuitamente às mulheres os seguintes documentos: segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito; averbação em certidões; isenção para celebração de casamento; declaração de hipossuficiência (documento segundo o qual o cidadão não tem fontes de rendimentos para manter a própria sobrevivência); certidões de competência de outros estados, e a segunda via da carteira de identidade.