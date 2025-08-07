quinta-feira, 7 agosto 2025
Operação causa prejuízo de R$ 85 mil ao tráfico em Barra Mansa

GAT II e Polícia Civil apreendem drogas e equipamentos em ação no Bom Pastor

Barra Mansa – Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) — 1º sargento Pablo, 2º sargento Flávio, 3º sargento Cardoso, 3º sargento Werneck, cabo Túlio e cabo J. Santos — e agentes da Polícia Civil apreenderam, nesta quinta-feira (7), uma grande quantidade de drogas e equipamentos de comunicação no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A ação ocorreu após denúncia de que vários indivíduos estariam traficando drogas na praça de lazer da localidade, onde haveria movimentação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Chegando ao local, os policiais avistaram suspeitos que, ao perceberem a aproximação das viaturas, fugiram em direção aos becos. Durante as buscas, as equipes encontraram duas residências aparentemente abandonadas, onde foram localizadas bolsas contendo 2 tabletes de crack (1 kg cada), 94 porções de crack embaladas no formato de supositório, 732 pedras de crack, 294 pinos de cocaína, 63 trouxinhas de maconha, nove tambores plásticos com haxixe, além de quatro rádios comunicadores, cinco bases de rádio, 17 baterias, uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 85 mil. Durante a ação, um homem de 26 anos foi conduzido à 90ª DP por desobedecer a ordem de abordagem de um policial civil, sendo necessário o uso progressivo da força. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia para registro da ocorrência.

