Operação de ordenamento turístico é realizada em Conceição de Jacareí 

Matéria publicada em 17 de abril de 2021, 07:50 horas

Mangaratiba – A prefeitura realizou uma mega operação de ordenamento turístico em Conceição de Jacareí. A ação, que contou com a participação de diversas secretarias, equipes de fiscalização e de atendimento, será mantida no final de semana. O foco da mobilização é regularizar as atividades de embarcações e a utilização do cais, ordenar os translados náuticos, bem como, manter o controle efetivo dos serviços oferecidos por empresas, agências de turismo, estacionamentos e barqueiros aos moradores e visitantes da cidade.

O primeiro dia de operação terminou 36 com notificações emitidas para embarcações e a regularização de 37 cadastros de profissionais do turismo náutico. Além disso, cerca de cinco agências de turismo e estacionamentos foram notificados e deverão regularizar suas situações junto a administração municipal.

“Estamos dando um passo à frente no controle setor turístico. Isso é algo que nunca foi feito com tanta efetividade no município. Com este trabalho, vamos conseguir colocar Mangaratiba no mesmo nível de ordenamento que existe nas demais cidades da Costa Verde e qualificar os serviços oferecidos aos moradores e visitantes”, frisou o prefeito Alan Bombeiro.

Fiscalização

Ao longo do dia, os agentes atuaram na fiscalização de embarcações e do comércio de translados náuticos; conferência de documentos e autorizações; controle do uso, embarque, desembarque e fluxo de passageiros no cais; cumprimento das medidas sanitárias de combate a COVID-19 e do novo horário para saídas de embarcações do cais, que agora só podem acontecer a cada 30 minutos.

Os agentes também vistoriaram estabelecimentos, estacionamentos, agências de turismo, o comércio ambulante e todos os tipos de serviços que são disponibilizados aos moradores e turistas.

Durante a operação, a Prefeitura montou um Gabinete Itinerante próximo ao cais de Conceição de Jacareí com objetivo de facilitar a regularização de embarcações, o cadastro de barqueiros e ainda, oferecer orientação jurídica para empresas e donos de embarcações e atendimentos de assistência social.