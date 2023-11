Operação Membeca prepara ação social no distrito de Amparo - Diário do Vale

Barra Mansa – Militares do Exército , que participam da Operação Membeca 2023, vão realizar nesta quarta-feira (15), no distrito de Amparo, em Barra Mansa, uma Ação Cívico-Social (Aciso) oferecendo atendimentos de saúde à população e atividades recreativas às crianças, das 09h30 às 15h.

As tropas já estão instaladas no Parque da Cidade. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima receberam o coronel Dick Estevam Luconi Marques, comandante do 25° Batalhão Logístico (Escola), o sargento Luiz Fernandes e a vereadora Maria Lúcia para alinhar os últimos detalhes para a realização da Aciso.

As atividades vão acontecer no Centro de Eventos Carlos Campbell Vieira, com atendimento médico (clínico geral) e odontológico básico, com aplicação de flúor, exposição de materiais e viaturas militares, oficina de pintura e camuflagem, além de apresentações de cães de guerra e banda marcial.