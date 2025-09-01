segunda-feira, 1 setembro 2025
Operação Tapa-buracos chega ao bairro Vista Alegre, em BM

Ação tem como objetivo melhorar as condições da via, ao garantir mais segurança para motoristas e pedestres

by arthur

Sob orientação de Furlani, a Manutenção Urbana está atenta às carências e necessidades da população, afirma secretário da pasta (Foto: Gabriel Borges)

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana de Barra Mansa iniciou a semana com serviços da ‘Operação Tapa-Buracos’ no bairro Vista Alegre. A ação realizada nesta segunda-feira (1º), na Rua Primavera, tem como objetivo melhorar as condições da via, ao garantir mais segurança para motoristas e pedestres que circulam pelo local.

O secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, ressaltou o impacto do trabalho e destacou o apoio da gestão municipal.

“Estamos atuando em diferentes pontos da cidade, com foco no bem-estar de nossos munícipes. Sob orientação do prefeito Luiz Furlani, a Manutenção Urbana está atenta às carências e necessidades da população e segue trabalhando para as melhorias em nossa cidade. Agradeço a confiança do governo municipal, que nos auxilia e transmite o apoio necessário para o prosseguimento das ações”, afirmou.

Entre os moradores, a ação foi bem recebida. Luzia Assunção, de 62 anos, comentou que a operação trouxe mais tranquilidade.

“Ajuda muito, né? Minha filha que dirige e estava com bastante buraco aqui perto de casa. É mais seguro para ela e para a gente que anda por aqui diariamente”, disse.

 

 

