Operação Verão da PM vai apoiar municípios em ações contra aglomerações

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2020, 11:37 horas

Rio de Janeiro – A Operação Verão da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro vai apoiar os órgãos municipais no cumprimento de medidas para evitar grandes aglomerações e conter ao máximo a disseminação do novo coronavírus. Mesmo com a recomendação de que a população evite aglomerações, a corporação estará atuando durante este verão, nos fins de semana, mas diariamente, com reforço de efetivo na capital e demais cidades litorâneas do estado.

– Com a alternância entre restrições e flexibilizações de controle da pandemia decididas pelos órgãos municipais de todo o estado, o efetivo passou a se adaptar também às nuances das determinações das autoridades e aos hábitos dos frequentadores da orla – explica o secretário de Estado de Polícia Militar, Comandante-geral Rogério Figueredo.

O planejamento da Operação Verão 2020/2021 prevê reforço de efetivo de todos os batalhões da área do estado, com apoio em regiões mais críticas de unidades de operações especiais e de policiamento especializado. Além das praias e de outras áreas de lazer, o policiamento será reforçado nas vias expressas e nas principais rodovias que ligam a Região Metropolitana com o interior do estado, especialmente nos feriados prolongados.

Estarão mobilizados policiais militares do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidões), BPTur (Batalhão de Policiamente de Áreas Turísticas), Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento (GETEM) e Regimento de Polícia Montada (RPMont).

Assim como aconteceu durante as últimas eleições deste ano, o GAM (Grupamento Aeromóvel) estará atuando com aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones, para monitorar a movimentação orla.

As unidades de operações especiais – BAC (Batalhão de Ações com Cães), BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e BPChq (Batalhão de Polícia de Choque) – ficarão de prontidão, também com efetivo reforçado.

Para o período de fim de ano, quando há expectativa de maior movimentação nas estradas do estado, será empregado o programa Viagem Segura, sob coordenação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Como tem acontecido de dois anos para cá, as rodovias federais que cortam as principais regiões do Estado do Rio de Janeiro terão o patrulhamento reforçado por policiais militares, numa ação realizada em parcerias com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesta temporada, o programa Viagem Segura será empregado no período de Natal (de 23 a 28/12) e de Ano Novo (de 30/12/20 a 04/01/21).