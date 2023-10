Ordem Pública-VR celebra os 20 anos de criação do Estatuto do Idoso

Volta Redonda – O Estatuto do Idoso completa neste dia 1º de outubro, 20 anos de criação e, mesmo assim, poucos o conhecem. Em Volta Redonda, os maiores de 60 anos têm ciência dos seus direitos, através da distribuição de exemplares do Estatuto pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha de Proteção ao Idoso. De junho até agora, 3.724 idosos de 76 bairros da cidade possuem um exemplar do Estatuto e a meta é entregar a todos, para que conheçam os seus direitos.

O objetivo do estatuto é evitar atitudes como abandono, discriminação, negligência, violência física e psicológica, atos de crueldade, opressão e abuso financeiro. A criação da Patrulha do Idoso e a distribuição de exemplares do Estatuto do Idoso têm como finalidade passar conhecimentos da legislação em vigor, protegendo essa parcela vulnerável da sociedade. Todos os locais onde há concentração de pessoas com idade acima de 60 anos receberão as visitas da equipe, que tem a próxima reunião marcada para o dia 10.

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa vem realizando pessoalmente a entrega dos exemplares do Estatuto, em bairros distintos de Volta Redonda, em locais onde se reúnem os grupos de Convivência da Melhor Idade, organizados pela Secretaria de Ação Comunitária (Smac) e agora também nos locais de atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“Estamos orientando os idosos e fortalecendo o estatuto, que faz 20 anos, mas poucos conhecem. Pretendemos que todos os idosos de Volta Redonda sejam capacitados para reconhecer uma situação de violência e procurar a ajuda necessária, através da Patrulha de Proteção ao Idoso, pois a melhor solução para acabar com a violência contra do idosos é a prevenção”, frisou o secretário Luiz Henrique.

“Volta Redonda é uma cidade referência de valorização da Melhor Idade, que também passa por ações da segurança pública. Por isso a Semop não tem medido esforços para criar instrumentos e ferramentas para o fortalecimento da garantia dos direitos dos idosos”, finalizou Luiz Henrique.