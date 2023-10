Orquestra de Cordas apresenta concerto especial no aniversário do Cristo Redentor

Volta Redonda – A Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” se apresentou nesta quinta-feira, dia 12, aos pés do Cristo Redentor, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O espetáculo fez parte das comemorações culturais dos 92º aniversário do Cristo Redentor. O convite para a apresentação foi feito pessoalmente pelo reitor do santuário, o padre Omar, em visita a Volta Redonda, no mês passado. Nem mesmo o frio, a ventania e a chuva tiraram o brilho da apresentação.

Com regência da maestrina Sarah Higino, 50 músicos, entre alunos e professores, apresentaram um concerto sinfônico bastante diversificado com músicas eruditas brasileira e internacional. Os músicos ficaram felizes por tocarem aos pés do monumento, considerado a sétima maravilha do mundo moderno.

Uma das participantes da Orquestra, Beatriz Marques, que também é instrutora de pífaros na Escola Municipal Maria José Campos Costa, ficou emocionada ao ver a reação do público. “Foi uma oportunidade incrível. Acredito que o público tenha gostado, porque vi muitas pessoas sorrindo e aplaudindo”, disse ela. Repetidor no projeto de música da Escola Amaral Peixoto, João Pedro Adriano Peixoto confessou que até ficou com medo de se apresentar no Cristo. “Mas o público nos acolheu e foi maravilhoso. Fiquei feliz e fiz até uma oração para agradecer pela oportunidade, porque não é qualquer orquestra que chega até aqui “, disse o jovem.

Os turistas de São Paulo Letícia Teixeira e Jean Jorge consideraram a apresentação “incrível”. “É um fio de esperança para nós, ver estes jovens se dedicando a música e nos trazendo cultura. Ficamos emocionados”, disseram a professora e o engenheiro. O argentino Juan Carlos Arrojo aplaudiu a todos os números musicais. “Foi muito formoso, ver uma apresentação tão linda aos pés do Cristo. Espetacular e muito lindo”, vibrou.

O representante do Santuário do Cristo Redentor, padre Damasceno, assistiu a toda a apresentação da Orquestra. “Foi maravilhoso recebê-los aqui hoje. Acredito que o Cristo ficou muito satisfeito e os turistas também. O município de Volta Redonda está de parabéns por dar oportunidade para jovens demonstrarem seus talentos. Toda o grupo merece ser abençoado pelo nosso Cristo Redentor. Desejo que a alegria que vocês trouxeram para a gente possa ser retribuída a todos de Volta Redonda”, desejou o padre.

O presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Caio Texeira, foi ao monumento como representante do governo municipal de Volta Redonda. “Os nossos jovens da Orquestra são das escolas públicas e nós de Volta Redonda nos orgulhamos de um momento como este. Agradeço ao prefeito Neto que fez esta ponte para que eles chegassem aqui e parabenizo muitos a todos eles”, disse Teixeira.

A maestrina Sarah Higino disse que a participação foi importante para o projeto e principalmente para os alunos. “Agradeço a Deus por tudo que fez por nós e pelas crianças que estão envolvidas neste projeto, que dá acesso ,em Volta Redonda para mais de 4 mil alunos à música de qualidade nas escolas públicas. Acredito que o nosso Cristo se alegrou com a nossa presença e com a nossa música de hoje”, refletiu ela, emocionada e agradecida pela oportunidade.

O prefeito Antônio Francisco Neto disse estar muito satisfeito com as inúmeras apresentações especiais que o projeto vem fazendo, como na reabertura da Biblioteca Nacional e agora no Cristo Redentor. “Acredito muito em nossas crianças, e este projeto nos enche de orgulho porque eleva o nome da cidade para todo o país e para o mundo. Foi um espetáculo maravilhoso de crescimento e oportunidade para mostrar que em nossas escolas temos crianças e jovens talentosos, que aprendem, além da música, a cidadania e que, com isso, terão um futuro de prosperidade. Parabéns aos alunos. Estou muito orgulhoso deles”, disse o prefeito.