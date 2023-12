Orquestra de Cordas de Volta Redonda fará apresentação na Sala Cecília Meireles

Volta Redonda – A Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” (VRCM) vai participar da 25ª edição da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, promovida pela Funarte (Fundação Nacional das Artes). O evento acontece entre os dias 11 e 16 de dezembro, na Sala Cecília Meireles, no Teatro Dulcina e na Sala Funarte Sidney Miller, no Rio de Janeiro.

O concerto do grupo de Volta Redonda será no primeiro dia da bienal, na próxima segunda-feira, 11 de dezembro, às 19h, na Sala Cecília Meireles, sob a regência da maestra Sarah Higino. No mesmo dia, haverá apresentação do grupo ABSTRAI Ensemble. Os dois concertos contam com a participação dos solistas Kátia Balloussier (piano) e Pablo de Sá (violoncelo solo e voz).

“A 25ª Bienal de Música Brasileira destaca-se como um dos eventos mais significativos no cenário musical brasileiro. Em 2023, o compromisso com a inovação, experimentação e a dinamização do panorama musical persiste, reforçando seu papel na promoção e difusão de um segmento que demanda espaços dedicados ao desenvolvimento artístico”, falou Sarah Higino.

A maestra acrescentou que a Orquestra de Cordas de Volta Redonda vai apresentar as peças com participação de Allyson Bandeira Gomes e Filipe Pereira da Silva (violinos), Reneide Simões (viola) e Mariana Pimenta (violoncelo). No programa estão “Chamamé”, de Catarina Domenici; “Devaneio”, de Marisa Resende; e “Galope Errante”, de Marcílio Onofre.

Orquestra – A Orquestra de Cordas é parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O projeto contempla escolas da Rede Municipal de Ensino, alcançando crianças, adolescentes e jovens dos ensinos Fundamental e Médio.