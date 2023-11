Orquestra Sinfônica de Barra Mansa faz jornada musical pelo século XX na Casa do Rotariano

Barra Mansa – A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, na noite desta terça-feira (31), guiou o público em uma jornada musical pelo século XX, na Casa do Rotariano, no Ano Bom, em Barra Mansa. Sob a regência do maestro Anderson Alves, o espetáculo “Músicas do Século XX” trouxe uma performance notável.

O repertório diversificado incluiu obras de compositores renomados, como Stravinsky, Villa-Lobos e Milhaud, buscando proporcionar uma experiência única aos espectadores. O maestro Anderson Alves expressou sua visão sobre o evento, afirmando: “Essa apresentação foi um tributo à riqueza e diversidade da música do século XX. Estou imensamente orgulhoso da dedicação de nossa orquestra e é uma honra ter compartilhado esta experiência com nossa comunidade”.

Rose Silva, moradora do bairro Santa Rosa, não poupou elogios à apresentação: “Foi uma noite mágica. A música encheu meu coração de alegria e me fez relembrar memórias maravilhosas. Parabéns à Orquestra Sinfônica de Barra Mansa por nos proporcionar essa experiência inesquecível”.

A apresentação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa reforça a importância da música clássica e destaca o talento local.