Orquestra Sinfônica de BM apresenta Beethoven, Brucher e Nilsen na Igreja Matriz

Barra Mansa – A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) realiza mais um concerto de sua temporada 2025. A apresentação acontece na próxima segunda-feira (12), às 19h30, na Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

Sob a regência do maestro Vantoil de Souza, a OSBM recebe a pianista Lígia Moreno como solista convidada. O repertório da noite contempla três obras marcantes: “Trikartina”, do compositor Brucher, aclamada por sua força rítmica e cores harmônicas; o Concerto para Piano nº 3 em dó menor, de Ludwig van Beethoven, peça que mescla tensão dramática e lirismo romântico; e a Sinfonia nº 2 – “Quatro Temperamentos”, do norueguês David Nilsen, uma obra densa e expressiva, inspirada nas quatro disposições clássicas do espírito humano: colérica, fleumática, melancólica e sanguínea.

Lígia Moreno, que já se apresentou em importantes salas de concerto da Europa e América Latina, celebra a oportunidade de interpretar uma das obras mais intensas de Beethoven ao lado da OSBM:

“Tocar esse concerto é sempre um desafio e uma emoção. A profundidade com que Beethoven expressa seus sentimentos nessa obra exige entrega total do intérprete. Estou muito feliz em compartilhar essa experiência com a Orquestra de Barra Mansa e com o público da cidade”, declarou Lígia.

SERVIÇO

Data: 12 de maio (segunda-feira)

Horário: 19h30

Local: Igreja Matriz de São Sebastião – Rua Monsenhor Costa, 10 – Centro, Barra Mansa