Outubro Rosa: Barra Mansa realiza Dia D de coleta do preventivo

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 11:10 horas

Ações aconteceram no sábado, dia 29, no Hospital da Mulher

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolveu durante este mês uma programação repleta de atividades para marcar o ‘Outubro Rosa’. O movimento internacional, que surgiu na década de 1990, tem o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero, contribuindo para reduzir as taxas de mortalidade.

No sábado, 29, aconteceu no Hospital da Mulher, no Ano Bom, o Dia D de coleta de exames preventivos, que foi aberto ao público em geral. O procedimento consiste em coletar células do colo do útero e diagnosticar lesões ou alterações presentes no órgão que podem indicar o Papilomavírus Humano (HPV), que é o maior causador do câncer de colo de útero.

Participaram do trabalho a enfermeira e diretora do Hospital da Mulher, Priscila Miguel dos Santos Dotta, a diretora médica Janaína Henriques e a enfermeira Williana Brito.

Priscila ressaltou que toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se anualmente ao exame preventivo para que seja possível detectar a doença de forma precoce.

“O Outubro Rosa é um mês de conscientização para nós mulheres. Nós temos que ter atenção pelo menos uma vez por ano e fazer a mamografia e o preventivo. Somos mães, esposas, empresárias, trabalhamos fora… cuidamos de tantas pessoas e acabamos nos deixando de lado. É muito importante exercemos o autocuidado”, destacou a diretora do Hospital da Mulher.

A moradora Islaine Teixeira Rodrigues passou pelo local e falou sobre o atendimento recebido. “Todas as funcionárias são muito atenciosas com as pacientes e tiraram o medo e nervosismo que eu tinha. É uma equipe excelente”, comentou.

Só neste sábado, mais de 30 mulheres passaram para colher o exame preventivo no Hospital da Mulher. O resultado sai em aproximadamente 30 dias e deve ser apresentado ao profissional que realizou a coleta. Em caso de alteração, a paciente deve ser encaminhada a um médico ginecologista para a melhor conduta.