Outubro Rosa: Barra Mansa realiza programação especial durante mês de conscientização

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) preparou uma vasta programação para a campanha Outubro Rosa, mês escolhido para conscientizar sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero. As ações acontecem em diversas unidades de saúde do município e no Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom.

No Hospital da Mulher, houve, nesta quinta-feira (5), uma roda de conversa para as pacientes com câncer de mama, liderada pela técnica de enfermagem Genyhelen de Assis, que já teve a doença e contou mais sobre a sua trajetória e processo de cura. No dia 11 (quarta-feira), as mulheres que já venceram o câncer de mama e de colo de útero, soltarão balões na porta do hospital. Já no dia 19, todos os funcionários do hospital vestirão rosa e entregarão sucos de garrafa de goiaba e caju na Casa Rosa, uma unidade de acolhimento para pacientes oncológicos. Por fim, no dia 26, haverá um almoço festivo no Hospital da Mulher para os funcionários públicos.

No período de 7 a 28 de outubro, em todos os sábados haverá coleta de preventivo para funcionárias da Prefeitura e para a população. Nos dias 7 e 21, a coleta será apenas para funcionárias da Prefeitura, das 14 às 17 horas, no dia 7; e das 8 às 12, depois das 13 às 17 horas, no dia 21. Nos dias 14 e 28 de outubro, a coleta será realizada para o restante da população – das 8 às 12 horas e depois das 13 às 17 horas.

Todas as unidades de saúde do município terão o Dia D, que será em 21 de outubro, das 8 às 16 horas, onde serão realizadas coletas de preventivo, solicitações de mamografia, testes rápidos e palestras de diversas temáticas. Nos demais dias do mês, as unidades de saúde funcionarão com horário especial a partir desta sexta-feira (6).

O secretário de saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre a importância de realizar ações como essa: “Sempre necessário falar da saúde da mulher e estimular a realização de exames. Estamos reforçando com a população a necessidade de realização dos exames preventivos a fim de detectar previamente as doenças, ofertando horários diferenciados e os sábados para alcançarmos a maioria das mulheres”, finalizou.

Confira os horários especiais e dias de funcionamento abaixo:

Dia 6/10 – USF Vila Orlandélia e Júlio Caruso das 17 às 20 horas.

Dia 9/10 – USF dos bairros Vila Elmira, 9 de Abril, Paraíso de Baixo e Vila Orlandélia, das 17 às 20 horas.

Dia 10/10 – USF do bairro Piteiras, das 17 às 20 horas.

Dia 11/10 – USF dos bairros São Pedro, Goiabal, Boa Sorte, Júlio Caruso, Monte Cristo e Santa Lúcia das 17 às 20 horas e no bairro Km 4, das 12 às 20 horas.

Dia 13/10 – USF do bairro Júlio Caruso das 17 às 20 horas.

Dia 16/10 – USF dos bairros Ano Bom e Paraíso de Cima das 17 às 20 horas.

Dia 17/10 – USF do bairro Piteiras das 17 às 20 horas.

Dia 18/10 – USF dos bairros São Pedro, Goiabal, Boa Sorte, Júlio Caruso, Monte Cristo, Santa Lúcia e Saudade das 17 às 20 horas e no bairro Km 4, das 12 às 20 horas.

Dia 20/10 – USF do bairro Júlio Caruso das 17 às 20 horas.

Dia 24/10 – USF do bairro Piteiras das 17 às 20 horas.

Dia 25/ 10 – USF dos bairros São Pedro, Goiabal, Bocaininha, Boa Sorte, Júlio Caruso, Monte Cristo e Santa Lúcia das 17 às 20 horas e no bairro Km 4, das 12 às 20 horas.

Dia 27/10 – USF dos bairros Júlio Caruso e Vila Independência das 17 às 20 horas.

A USF do bairro São Francisco funcionará todas as terças e quintas do mês, até as 20 horas.