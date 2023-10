Outubro Rosa: Pinheiral realiza atendimentos noturnos nas Unidades de Saúde da Família

Pinheiral – Em comemoração ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Saúde, realizará durante todo o mês uma série de serviços de prevenção à doença, com atividades voltadas à promoção da saúde da mulher. O objetivo é alertar para a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é uma das doenças mais fatais para mulheres, quando diagnosticado cedo, a probabilidade de cura chega a 95%.

Para facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, as unidades de saúde da família ampliarão as agendas para oferecer diversos serviços como encaminhamentos para exames adicionais, exames de Papanicolau, avaliação das mamas, e, atendimento específico no horário noturno, exceto na unidade da área rural. Vale ressaltar que além dos exames de mamografias, a ultrassonografia de mama e biopsias de mamas são realizados na própria cidade.

Os serviços estarão disponíveis para mulheres a partir dos 25 anos de idade, mas todas as mulheres, independentemente da faixa etária, terão a oportunidade de receber atendimento e orientações sobre prevenção da doença.

O Dia D nas unidades de Saúde será realizado no dia 21 de outubro, sábado, das 08 às 16 horas e contará com realização de exames.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) em 2023, o número de novos casos de câncer de mama no Brasil seja de 73.610 e este tipo de câncer é o que mais acomete mulheres em todo mundo. Estudos indicam que o câncer de mama, quando identificado em estágios iniciais, apresenta prognóstico mais favorável no tipo de tratamento a ser adotado, o que possibilita 95% de cura, nas pacientes.

A principal forma de prevenção do câncer de mama é a redução dos fatores de risco. As mulheres devem manter uma vida saudável, com alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis, evitando o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo.

Confira os dias e horários estendidos de cada unidade de saúde:

Parque Maíra – quarta-feira

Centro- terça-feira.

Palmeiras- terça-feira

Bela Vista- quinta-feira.

Três Poços- terça-feira

Varjão- segunda-feira

Ipê- terças e quintas-feiras

Cruzeiro- quinta-feira

São Jorge – terça-feira

O secretário da pasta, Everton Alvim destacou que o Outubro Rosa é como um “lembrete” às mulheres, para realizar os procedimentos médicos, mas, não interfere na realização dos exames em outros meses.

– Os exames de Papanicolau e mama, são realizados de forma gratuita para toda a população dentro do próprio município, mediante agendamento nas unidades de saúde. Hoje fazendo todo processo de investigação em Pinheiral, excetuando um ou outro procedimento específico, o que gera mais agilidade no diagnóstico. Sabemos que o exame possibilita rastrearmos de forma ativa a doença e quanto antes o diagnóstico, maiores são as chances de cura- afirmou.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica de Pinheiral, Rafaela Roquini, promover ações de prevenção e conscientização é uma das formas de reforçar com todos, inclusive com os profissionais, sobre a importância do diagnóstico precoce.

– Pensamos em estender os horários pois sabemos que muitas mulheres, por trabalharem durante o dia não conseguem comparecer às unidades para realizarem os exames e esses procedimentos são muito importantes para prevenção de câncer de mama e de colo uterino. Convidamos as mulheres que compareçam às unidades e realizem os exames de forma rápida e indolor – disse.